ООС: враг открыл огонь возле Широкино, трое боевиков уничтожены

За минувшие сутки на Донбассе боевики 18 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, однако тяжелое вооружение не применялось, ранен один военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

– Противник 18 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось… Вчера потерь среди защитников Украины нет, – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Facebook в пятницу утром.

Боевики проявляли активность по всем направлениям и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.

– Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия, – отметили в штабе.

Читайте: Путин предложил Трампу референдум на Донбассе – Bloomberg

По данным украинской разведки трое боевиков погибли и один ранен.

Кроме того, в течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Донбассе удастся урегулировать.