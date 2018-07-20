Пробьет любое укрытие: армия получит реактивные пехотные огнеметы РПВ-16

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов (Шостка, Сумская область), входящий в состав государственного концерна Укроборонпром, наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПВ-16.

РПВ-16 удачно прошли приемо-сдаточные испытания и в ближайшее время усилят подразделения украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

– Реактивный пехотный огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва, – сказано в сообщении.

Как добавили в госконцерне, фугасное действие 93-миллиметрового выстрела огнемета эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра, поэтому это оружие способно уничтожать легкобронированную технику на расстоянии около одного километра и живую силу противника, которая находится даже за мощными укрытиями.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, какие страны вооружают Украину.

ФОТО: Укроборонпром