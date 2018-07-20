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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 20 июля (КАРТА)

В пятницу, 20 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях грозы. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +28°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 20 июля

К слову, Факты ICTV узнали погоду на выходные.

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