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Путин предложил Трампу референдум на Донбассе – Bloomberg

Президент России Владимир Путин рассказал российским дипломатам, что он предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые участвовали в закрытом заседании с участием Путина и российских дипломатов в четверг, 19 июля.

Предложение Путина заключается в проведении референдума на оккупированных территориях Донбасса под международным патронажем, во время которого местные жители должны высказаться относительно статуса этих территорий.

Трамп попросил Путина не обсуждать эту идею во время пресс-конференции после Хельсинской встречи, чтобы дать ему время ее обдумать, рассказал один из собеседников агентства.

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В Белом доме пока не отреагировали на просьбу прокомментировать эту информацию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что говорил Путин об Украине на встрече, только заявив: “Обсудили некоторые новые идеи. Они будут прорабатываться”.

Напомним, Трамп выразил уверенность, что ему с Путиным удастся урегулировать конфликт на Донбассе.

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