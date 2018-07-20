Смертельное ДТП на Житомирщине – названа предварительная причина

Причиной смертельного ДТП на Житомирщине, которое унесло 10 жизней, мог стать человеческий фактор, а именно несоблюдение правил безопасности или скоростного режима.

Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления ГУНП Алла Ващенко в комментарии 112 Украина.

Говоря о возможных причинах ДТП, Ващенко подчеркнула, что дорога, на которой произошла ДТП, – ровная и обеспечена всеми средствами для безопасности движения.

– Это все нужно выяснять путем автотехнических экспертиз, поскольку водитель маршрутки погиб. Другой водитель сейчас дает показания, – пояснила она.

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Напомним, что сегодня около 10.40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы.

21 июля в Житомирской области – день траура по погибшим.