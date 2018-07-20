Смертельное ДТП на Житомирщине: список погибших и пострадавших

В результате ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика, которое произошла сегодня утром на трассе Киев-Чоп в Житомирской области погиб гражданин Грузии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Согласно сообщению, по состоянию на 17.00 известно, что среди погибших:

гражданин Грузии, 1962 г.р.,

житель г. Полонного Хмельницкой области, 1974 г.р. (водитель маршрутного автобуса),

житель с. Гульска Новоград-Волынского района, 2004 г.р.,

жительница г. Киева (уроженка Ровенщины), 1958 г.р.

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Также в медицинские заведения Житомира доставлены:

жительница Ружинского района Житомирщины, 1993 г.р.,

житель г. Новограда-Волынского, 1963 г.р.,

житель г. Коростеня,

жительница с. Гульска Новоград-Волынского района, 1999 г.н.,

жительница г. Новограда-Волынского, 1975 г.р.,

еще 2 мужчин, личности которых сейчас устанавливается.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК.

Напомним, сегодня в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы.

Фото: zt.npu.gov.ua.