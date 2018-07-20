Смертельное ДТП на Житомирщине: список погибших и пострадавших

В результате ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика, которое произошла сегодня утром на трассе Киев-Чоп в Житомирской области погиб гражданин Грузии.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Согласно сообщению, по состоянию на 17.00 известно, что среди погибших:
гражданин Грузии, 1962 г.р.,
житель г. Полонного Хмельницкой области, 1974 г.р. (водитель маршрутного автобуса),
житель с. Гульска Новоград-Волынского района, 2004 г.р.,
жительница г. Киева (уроженка Ровенщины), 1958 г.р.
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Также в медицинские заведения Житомира доставлены:
жительница Ружинского района Житомирщины, 1993 г.р.,
житель г. Новограда-Волынского, 1963 г.р.,
житель г. Коростеня,
жительница с. Гульска Новоград-Волынского района, 1999 г.н.,
жительница г. Новограда-Волынского, 1975 г.р.,
еще 2 мужчин, личности которых сейчас устанавливается.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК.
Напомним, сегодня в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы.
Фото: zt.npu.gov.ua.