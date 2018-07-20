США выделили $200 млн на украинскую армию

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки заявляет, что в США приняли решение выделить Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны в 2018 году.

Указанные средства будут направлены на предоставление Украине военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных Сил Украины, пишет Посольство Украины в США на официальной странице в Facebook.

Решение Вашингтона о предоставлении нашему государству $200 млн в 2018 году по линии Пентагона свидетельствует неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии.

Кроме того, это является признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны, свидетельством чего, в частности, является введение в действие президентского закона О национальной безопасности.

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Так, соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.

Напомним, в Сенате США призывают усилить антироссийские санкции.

Фото: Denisismagilov/Dreamstime.com