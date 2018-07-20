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Создали предпосылки к чрезвычайной ситуации – СБУ проверит ДнепрАзот

СБУ начала проверку должностных лиц ПАО ДнепроАзот.

СБУ

Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО ДнепроАзот, которые привели к дефициту жидкого хлора, сообщает пресс-служба СБУ.

– С 15 июня 2018 администрацией ПАО ДнепрАзот в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузка жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий, – говорится в сообщении.

По результатам проверки следователи СБУ примут решение о квалификации по УК Украины действий лиц, которые причастны к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации.

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К слову, ДнепрАзот готов возобновить производство жидкого хлора при условии, что будет повышена цена на соответствующую продукцию.

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