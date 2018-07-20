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Три разных сорта: как АТОвец сделал бизнес на воде

Бывший АТОвец Валерий Октябрьский после службы открыл собственный бизнес по очистке обычной воды.

На востоке Украины, когда Валерий служил в АТО, знания очистки воды ему изрядно пригодились.

Он с ребятами собственноручно смастерил очиститель воды, ведь пить ее там было просто невозможно. Важные детали фильтров им прислали, а саму установку собрали сами.

Вернувшись со службы, нужно было кормить семью. Валерий пошел в центр занятости, а параллельно начал думать о своем деле. Он вспомнил, что умеет лучше всего – делать воду вкусной и пригодной для потребления, поэтому начал двигаться в этом направлении.

Валерий решил открыть свой центр для фильтрации воды и воспользоваться государственной программой для предпринимателей, которую предлагает центр занятости.

Для закупки материалов, аренды помещения и всех остальных примочек нужно было около 80 тыс. гривен. Значительную часть расходов покрыли средства от центра занятости, а чего не хватало – доложил из собственных сбережений.

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В будущем Валерий планирует сделать сеть и готов помогать собратьям по АТО, которые пожелают открыть центры по очистке воды в других городах.

По расчетам Валерия, за 2-3 месяца его дело окупится и большее количество людей смогут пить чистую воду.

Подробнее смотрите в сюжете Утра в большом городе:

Напомним, Днепр возобновляет производство хлора для очистки воды.

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