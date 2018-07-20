PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Укртелеком заменит проводную связь мобильной - дата/

Укртелеком заменит проводную связь мобильной – дата

Укртелеком получил добро от телеком-регулятора и начал пилотный проект по использованию мобильной сети для организации услуг местной фиксированной телефонии.

Об этом говорится на сайте компании. Таким образом, провод для организации связи не понадобится.

Решение будет реализовано с помощью дочернего 3G-оператора ТриМоб. У абонентов сохраняется их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров, тарифные планы на фиксированную телефонию.

Единственное, что меняется – это телефонный аппарат. Укртелеком собирается сдавать такие телефоны в аренду. В Укртелекоме считают, что такое решение поможет компании ускорить восстановление фиксированной телефонии в местах с большим количеством краж медного кабеля.

Пилот начнется в августе 2018 года и продлится 3 месяца. В случае положительных результатов оператор сможет реализовывать решение и в других регионах.

Читайте: Плацкартные вагоны исчезнут в Украине – Омелян назвал сроки

Напомним, что 1 января 2018 года Укртелеком повысил тарифы на 8,3% в среднем.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка