В Украине усилят безопасность на дорогах – МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил руководству Патрульной полиции усилить безопасность на дорогах в разгар сезона отпусков.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

– Требую от руководства патрульной полиции срочных, действенных и эффективных шагов по повышению безопасности на дорогах в разгар сезона отпусков. Настаиваю на личной ответственности руководителей, – заявил Яровой.

В МВД собирают срочное селекторное совещание, на котором будет обсуждаться состояние безопасности дорожного движения и меры его повышения после двух трагических ДТП с погибшими пассажирами в Николаевской и Житомирской областях, которые произошли сегодня утром.

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– Активный курортный сезон – это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах. Мы не можем допускать таких многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием чудовищных ДТП сегодня утром на Николаевщине и Житомирской области. О ходе расследования этих автокатастроф, которые уже находятся на контроле руководства НПУ, будут отчитываться начальники Главных управлений Нацполиции Житомирской и Николаевской областей, – добавил первый замглавы МВД.

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Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на оперативном совещании по ДТП, которые сегодня произошли в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях и унесли жизни 18 человек, пишет пресс-служба Мининфраструктуры.

– Особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам. Человеческая жизнь – это наивысшая ценность, – сказал Лавренюк.

Он отметил, что на следующее заседание правительства будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах.

– Такая ситуация больше не может продолжаться! Несоблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и правил безопасности приводит к многочисленных человеческим жертвам на украинских дорогах. Терпение лопнуло, и наш ответ нарушителям ПДД и правил безопасности будет жесткой. Уже на следующее заседание Кабинета министров будет вынесен на утверждение подготовленный Министерством инфраструктуры, Министерством экономики, Министерством внутренних дел проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах, – цитирует пресс-служба Лавренюка.

Напомним, сегодня в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы.

Фото: ГСЧС.