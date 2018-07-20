PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / В Украине ужесточат контроль скорости на дорогах/

В Украине ужесточат контроль скорости на дорогах

В украинском правительстве подготовили проект постановления об усилении контроля скорости на дорогах.

дороги

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

– Уже на следующее заседание Кабинета министров будет вынесен на утверждение подготовленный Министерством инфраструктуры, Министерством экономики, Министерством внутренних дел проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах, – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что полиция вместе с Госслужбой безопасности на транспорте проведут жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

– Особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам, – уточняет министерство.

Читайте: В Украине все маршрутки, переделанные из грузовых, отправят на металлолом

Напомним, первый заместитель МВД Сергей Яровой поручил руководству Патрульной полиции усилить безопасность на дорогах в разгар сезона отпусков.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Обязательно за это заплатит! МИД Украины вызвал посла Италии из-за заявления о Крыме
Не дамо свій край нікому! Усик вышел на взвешивание под песню Браття
Вашингтон не поддержит проведение референдума на Донбассе
В Украине все маршрутки, переделанные из грузовых, отправят на металлолом
Три разных сорта: как АТОвец сделал бизнес на воде
Москалькова поговорила с Сенцовым и показала фото
Криптовалюта и блокчейн в Украине: мифы, решения и перспективы
Чернышов уходит с поста президента Киевстар и покидает группу Veon
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка