В Украине ужесточат контроль скорости на дорогах

В украинском правительстве подготовили проект постановления об усилении контроля скорости на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

– Уже на следующее заседание Кабинета министров будет вынесен на утверждение подготовленный Министерством инфраструктуры, Министерством экономики, Министерством внутренних дел проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах, – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что полиция вместе с Госслужбой безопасности на транспорте проведут жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

– Особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам, – уточняет министерство.

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Напомним, первый заместитель МВД Сергей Яровой поручил руководству Патрульной полиции усилить безопасность на дорогах в разгар сезона отпусков.