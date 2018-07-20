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В Украине все маршрутки, переделанные из грузовых, отправят на металлолом

Государство усиливает контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок, в частности, будет изымать старые и непригодные для транспортировки людей автобусы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Владимир Омелян провел совещание с представителями автоотрасли и руководителями компаний-перевозчиков, где заявил, что большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в опасных для пассажиров условиях.

– Средний возраст маршруток – более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости – более 20 лет. Часть автобусов, которые называются “маршрутками”, переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта, – подчеркнул министр.

Так, с 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых авто в пассажирские, будут эвакуироваться на штрафные площадки и отправляться на металлолом.

– Призываю всех перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка, – заявил Омелян.

Глава министерства также отметил, что Укртрансбезопасность вместе с полицией усилят контроль за рынком, в частности, в целях борьбы с нелегальными перевозчиками.

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Напомним, в Украине усилят безопасность на дорогах.

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