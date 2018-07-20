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Вашингтон не поддержит проведение референдума на Донбассе

В США не рассматривают вопрос о поддержке проведения референдума на Донбассе.

– Администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на востоке Украины, – приводит агентство Bloomberg слова главы Совета национальной безопасности США Гарретта Маркиса.

Так, Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на территориях временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

По словам источников, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, “чтобы президент США мог ее обдумать”.

Напомним, Ирина Геращенко исключила проведение на оккупированной части Донбасса любого вида референдумов относительно статуса региона.

Кроме того, она подтвердила, что украинская сторона официально обратилась к американским партнерам с просьбой предоставить информацию о каких-либо новых идеях относительно Украины, о которых заявил Владимир Путин во время встречи с президентом США в Хельсинки.

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