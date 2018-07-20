Установлено лицо, причастное к убийству Шеремета – Аброськин

В полиции заявили, что следствие установило личность, которая может быть причастна к убийству Шеремета, но пока ее не идентифицировано.

– Это правда. Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица уголовной полиции могу сказать, что положительные результаты есть. Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлена личность, то есть не конкретное лицо, а человека, которого можно идентифицировать, – заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Обозреватель.

По его словам, оперативники отработали более 3000 терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий.

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– Проведенная работа даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования, – рассказалАброськин.

Полицейский сказал, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя.

Напомним, в расследовании убийства Шеремета следствие допустило серьезную ошибку. Изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одна – и, как оказалось, самая важная камера – была не изьята

Фото: Вячеслав Аброськин