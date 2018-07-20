Нанесли ущерб в 955 млн грн! Десятки международных компаний попали в скандал

Прокуратура Киева расследует закупки крупными украинскими компаниями и десятками дочек международных компаний аутсорсинговых услуг у компаний Промоушн Аутсорсинг и Промоушн Стафф, которые по факту предоставляли услуги по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов.

Об этом говорится в тексте определения Днепровского райсуда Киева со ссылкой на ходатайство прокуратуры Киева в рамках уголовного производства от 17 октября 2017 года, пишет УНИАН.

– Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в том числе с иностранным капиталом, а именно: Хуавей Украина, Самсунг электроникс Украина компани, Киевстар, Нова пошта и другим, услуг по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей, – говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что должностные лица указанных компаний перечисляли на счета Промоушн Аутсорсинг и Промоушн Стафф деньги за якобы предоставление квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика (услуги аутсорсинга), но фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями-заказчиками услуг.

По итогам рассмотрения ходатайства суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие оригиналов у Промоушн Аутсорсинг и Промоушн Стафф документов, указывающих на их взаимоотношения с заказчиками, среди которых компании ПГГ Украина, Тойота Украина, Хускварна Украина, Альянс Холдинг, ФМС Украина ,Дебтекс Украина, Миле, Дикергофф Цемент Украина, Адидас-Украина, Вижн Украина, Гибсон Инновейшнз Украина, БСХ Бытовая Техника, Коника Минолта Украина, Филипс Украина, Пионер Украина, Дюпон Украина, Кимберли-Кларк Украина, Санофи – Авентис Украина, Селдико, БАСФ Т.О.В, Тева Украина, Проктер энд Гембл Украина, Монделис Украина, Телесвит, Данон Днепр, Сингента, Якобс Украина, Байер, Дхл Интернешнл Украина, Филипс Световые Решения Украина, Эйвон Косметикс Юкрейн, Адам Украина, Лореаль Украина, Шелл Юкрейн Эксплорейшн Энд Продакшн И, ЗИП, Проминвестбанк.

На данный момент компании не делали никаких официальных заявлений и не давали комментариев.

Читайте: Дело Вышинского: арестовано имущество руководителя РИА Новости



Напоминм, что ранее были арестованы руководители государственного предприятия Днепропетровский облавтодор и Открытого акционерного общества ГАК Автомобильные дороги Украины, которые в 2016-2017 годах вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог.