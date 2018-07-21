ДТП на Житомирщине: полиция задержала владельца маршрутного автобуса

Правоохранители задержали владельца маршрутного автобуса, который накануне столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 10 человек.

– Изъято оба транспортных средства-участники ДТП и назначена экспертиза их технического состояния, опрошено водителя грузовика, очевидцев и пострадавших, родных погибшего водителя микроавтобуса, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Житомирской области.

Уже установлен ряд нарушений к требованиям относительно технического состояния маршрутного автобуса.

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В порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ровенской области.

Водитель маршрутки, 40-летний житель города Ровно, и еще 9 его пассажиров от полученных травм погибли. Среди них:

дети:

житель г. Новоград-Волынского, 2002 г.р.

житель с. Гульская Новоград-Волынского района, 2004 г.р.

гражданка России, 2010 г.р.

взрослые:

гражданка России, 1984 г.р.

гражданин Грузии, 1962 г.р.

жительница г. Ровно, 1995 г.р.

жительница г. Киева, 1964 г.р.

жительница г. Киева, 1958 г.р.

жительница Новой Каховки Херсонской области, 1944 г.р.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК Украины.

Напомним, 20 июля в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы. 21 июля в Житомирской области – день траура по погибшим.

Фото: ГУ НП в Житомирской