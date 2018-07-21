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ДТП на Житомирщине: полиция задержала владельца маршрутного автобуса

Правоохранители задержали владельца маршрутного автобуса, который накануне столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 10 человек.

– Изъято оба транспортных средства-участники ДТП и назначена экспертиза их технического состояния, опрошено водителя грузовика, очевидцев и пострадавших, родных погибшего водителя микроавтобуса, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Житомирской области.

Уже установлен ряд нарушений к требованиям относительно технического состояния маршрутного автобуса.

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В порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ровенской области.

Водитель маршрутки, 40-летний житель города Ровно, и еще 9 его пассажиров от полученных травм погибли. Среди них:

дети:

  • житель г. Новоград-Волынского, 2002 г.р.
  • житель с. Гульская Новоград-Волынского района, 2004 г.р.
  • гражданка России, 2010 г.р.

взрослые:

  • гражданка России, 1984 г.р.
  • гражданин Грузии, 1962 г.р.
  • жительница г. Ровно, 1995 г.р.
  • жительница г. Киева, 1964 г.р.
  • жительница г. Киева, 1958 г.р.
  • жительница Новой Каховки Херсонской области, 1944 г.р.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК Украины.

Напомним, 20 июля в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы. 21 июля в Житомирской области – день траура по погибшим.

Фото: ГУ НП в Житомирской

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