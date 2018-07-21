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Катастрофа MH-17: Порошенко ратифицировал соглашения с Нидерландами

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17 на Донбассе.

– Ратификация соглашения и имплементация ее положений в национальное законодательство обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов, – сообщает пресс-служба Администрации президента.

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Как отмечается, соответствующее соглашение между странами было подписано в июле 2017 года в Таллинне.

Ранее Факты ICTV писали, что министры иностранных дел G7 призвали Россию добросовестно сотрудничать с Австралией и Нидерландами, чтобы объяснить и решить все вопросы российского ЗРК “БУК”, который, по результатам расследования Совместной следственной группы, сбил малазийский Boeing.

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