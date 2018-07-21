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ООС: трое украинских бойцов получили ранения

Боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз с запрещенного минского договоренностями вооружения.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксирована работа вражеской снайперской группы, – отметили в пресс-центре ООС.

Вследствие активных боевых действий врага трое защитников Украины получили ранения.

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По данным разведки один оккупант погиб и еще один был ранен.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 3 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Донбассе удастся урегулировать.

Фото: ООС

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