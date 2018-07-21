Свободу Сенцову! В Москве возле здания правительства активисты вывесили баннер

В Москве рядом со зданием российского правительства появился баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист, правозащитник Денис Стяжкин.

– Активисты вывесили баннер “Свободу Сенцову” на фоне дома, – написал Стяжкин.

На опубликованных фото видно, что на баннере изображен Сенцов и написано “Свободу политическим заключенным”.

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Напомним, что режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта, а также в хранении оружия и взрывчатки. Суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии.

14 мая 2018 года Сенцов начал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Подавать прошение о помиловании он отказался.

ФОТО: Денис Стяжкин/Twitter