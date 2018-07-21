PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Свободу Сенцову! В Москве возле здания правительства активисты вывесили баннер/

Свободу Сенцову! В Москве возле здания правительства активисты вывесили баннер

В Москве рядом со зданием российского правительства появился баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист, правозащитник Денис Стяжкин.

– Активисты вывесили баннер “Свободу Сенцову” на фоне дома, – написал Стяжкин.

На опубликованных фото видно, что на баннере изображен Сенцов и написано “Свободу политическим заключенным”.

Читайте: Я не крепостной, меня нельзя передать вместе с землей! Правила жизни Олега Сенцова

Напомним, что режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта, а также в хранении оружия и взрывчатки. Суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии.

14 мая 2018 года Сенцов начал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Подавать прошение о помиловании он отказался.

ФОТО: Денис Стяжкин/Twitter

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Москалькова поговорила с Сенцовым и показала фото
Ловили 10 человек: олененок устроил переполох в автосалоне и разбил витрину
Free Sentsov, Free Crimea! Бумбокс дал концерт на админгранице с Крымом
сенцов
На сколько меня хватит, столько и протяну! У Сенцова был второй криз
Украинских политзаключенных в России на самом деле больше, чем 70 – Крым SOS
Мэр Париж напомнила про Сенцова в день финала ЧМ-2018
Олег Сенцов
Состояние удовлетворительное, он под наблюдением медиков – РФ о здоровье Сенцова
Трамп і Путін
Не забудьте помыть руки! Трампу напомнили о Сенцове перед встречей с Путиным
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка