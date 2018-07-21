Украина хочет введения санкций против Черноморских портов РФ

Украина выступает за введение санкций против Черноморских портов России в связи с блокадой Азовского моря.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире 112 Украина.

– Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море, – отметил Омелян.

Кроме того, он считает, что РФ жестоко поплатится за строительство Керченского моста.

– Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последний рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм, – больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек из ЕС, которые были причастны к построению этого моста, находятся под санкциями, – добавил Омелян.

Напомним, ВСУ получили приказ остановить российские провокации в Азовском море.

Фото: Vladgalenko/Dreamstime.com