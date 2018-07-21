PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Украина хочет введения санкций против Черноморских портов РФ/

Украина хочет введения санкций против Черноморских портов РФ

Украина выступает за введение санкций против Черноморских портов России в связи с блокадой Азовского моря.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире 112 Украина.

– Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море, – отметил Омелян.

Кроме того, он считает, что РФ жестоко поплатится за строительство Керченского моста.

– Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последний рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм, – больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек из ЕС, которые были причастны к построению этого моста, находятся под санкциями, – добавил Омелян.

Читайте: 5 стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму ЕС утвердил индивидуальные санкции за Керченский мост Россия готовит санкции против Украины - СМИ

Напомним, ВСУ получили приказ остановить российские провокации в Азовском море.

Фото: Vladgalenko/Dreamstime.com

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Обязательно за это заплатит! МИД Украины вызвал посла Италии из-за заявления о Крыме
дороги
В Украине ужесточат контроль скорости на дорогах
Не дамо свій край нікому! Усик вышел на взвешивание под песню Браття
Вашингтон не поддержит проведение референдума на Донбассе
В Украине все маршрутки, переделанные из грузовых, отправят на металлолом
Три разных сорта: как АТОвец сделал бизнес на воде
Москалькова поговорила с Сенцовым и показала фото
Криптовалюта и блокчейн в Украине: мифы, решения и перспективы
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка