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В аэропорту Львова отменили два рейса  Austrian Airlines – причина

Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены во Львов и из Львова в Вену, которые должны были состояться сегодня, 21 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Львов, передает УНИАН.

Читайте: Забастовка в Ryanair: лоукостер отменит до 600 рейсов

Как отмечается в сообщении, рейсы AUA383/384 на линии Вена-Львов-Вена, которые должны были состояться 21 июля, отменен по техническим причинам.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове отменили 4 рейса в Турцию и Тунис.

Фото: Международный аэропорт Львов

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