Ехал очень быстро и заснул за рулем: подробности смертельного ДТП на Житомирщине

Водитель маршрутного автобуса, который 20 июля попал в смертельное ДТП в Житомирской области, не имел удостоверения категории D и не имел права управлять автобусом, разрешительных документов на перевозку у него также не было.

Об этом заявил заместитель начальника управления госслужбы Укртрансбезпека Иван Герега, сообщает издание Журнал Житомира.

Отмечается, что водитель “одолжил” микроавтобус у товарища и должен был вернуть его на следующий день. Фирма, которая имела право на нерегулярные перевозки, зарегистрирована в одном из домов в селе под Ривне, ее парк – один микроавтобус, который и одолжил водитель.

По словам начальника облуправления Укртрансбезпеки Николая Коваленко, автоперевозчик не имеет договора на предрейсовый технический осмотр транспортного средства и медицинский осмотр водителей. В управлении также заявили, что трудоустроенных водителей у предпринимателей не было.

В свою очередь одна из пострадавших в ДТП заявила, что водитель маршрутки Киев-Ровно ехал слишком быстро и мог уснуть за рулем, вследствие чего и случилась авария.

– Он ехал очень быстро. И потом вдруг удар. Когда меня уже вынесли из маршрутки, другие пассажиры говорили, что водитель уснул за рулем. Он выехал из Ровно в Киев в 5 утра, потом сразу возвращался, – сообщила женщина, которая сейчас находится в больнице.

По данным медиков, в Житомирской областной больнице находятся четверо самых тяжелых из пострадавших.

– Один пациент в операционной, проводится оперативное лечение. Двое мужчин в сознании, политравмы и травмы, один неизвестный без сознания, ушиб мозга, перелом челюсти, перелом костей черепа. В основном, черепно-мозговые травмы и торакальные травмы, – говорят в больнице.

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Напомним, 20 июля в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы. 21 июля в Житомирской области – день траура по погибшим.

Фото: ГУ НП в Житомирской