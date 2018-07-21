PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Ехал очень быстро и заснул за рулем: подробности смертельного ДТП на Житомирщине/

Ехал очень быстро и заснул за рулем: подробности смертельного ДТП на Житомирщине

Водитель маршрутного автобуса, который 20 июля попал в смертельное ДТП в Житомирской области, не имел удостоверения категории D и не имел права управлять автобусом, разрешительных документов на перевозку у него также не было.

Об этом заявил заместитель начальника управления госслужбы Укртрансбезпека Иван Герега, сообщает издание Журнал Житомира.

Отмечается, что водитель “одолжил” микроавтобус у товарища и должен был вернуть его на следующий день. Фирма, которая имела право на нерегулярные перевозки, зарегистрирована в одном из домов в селе под Ривне, ее парк – один микроавтобус, который и одолжил водитель.

По словам начальника облуправления Укртрансбезпеки Николая Коваленко, автоперевозчик не имеет договора на предрейсовый технический осмотр транспортного средства и медицинский осмотр водителей. В управлении также заявили, что трудоустроенных водителей у предпринимателей не было.

В свою очередь одна из пострадавших в ДТП заявила, что водитель маршрутки Киев-Ровно ехал слишком быстро и мог уснуть за рулем, вследствие чего и случилась авария.

– Он ехал очень быстро. И потом вдруг удар. Когда меня уже вынесли из маршрутки, другие пассажиры говорили, что водитель уснул за рулем. Он выехал из Ровно в Киев в 5 утра, потом сразу возвращался, – сообщила женщина, которая сейчас находится в больнице.

По данным медиков, в Житомирской областной больнице находятся четверо самых тяжелых из пострадавших.

– Один пациент в операционной, проводится оперативное лечение. Двое мужчин в сознании, политравмы и травмы, один неизвестный без сознания, ушиб мозга, перелом челюсти, перелом костей черепа. В основном, черепно-мозговые травмы и торакальные травмы, – говорят в больнице.

Читайте: ДТП на Житомирщине: полиция задержала владельца маршрутного автобуса

Напомним, 20 июля в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы. 21 июля в Житомирской области – день траура по погибшим.

Фото: ГУ НП в Житомирской

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ДТП на Житомирщине: полиция задержала владельца маршрутного автобуса
Смертельное ДТП на Житомирщине – названа предварительная причина
Полицейские задержали мужчину, который снимал порно с 8-месячной дочкой
Затримання
Пытались подорвать полицейского: в Житомирской области задержали банду
На Житомирщине в лоб столкнулись два авто – есть погибшие
ДТП на Варшавській трасі
Страшное ДТП на Житомирщине: два человека сгорели в собственном авто
житомирская область
В школе на Житомирщине нашли почти 2 тыс. патронов
Пожежа
В доме под Житомиром сгорели двое детей
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка