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Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие 15 раз

В течение суток боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе дважды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.

В течение 21 июля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает штаб ООС.

Боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкиного.

Кроме того, противник применил 82-мм минометы в районах Лебединского и Талаковки.

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Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкиного и Гнутово.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Ранее боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе. Трое бойцов получили ранения.

Фото: Минобороны

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