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Грозы, град и шквалы. Украинцев ждет непогода (КАРТА)

В воскресенье, 22 июля, в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

– В ближайшие 3 часа и до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Кевской области, кроме южных регионов – грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, – говорится в сообщении.

Читайте: Порхал, как бабочка, жалил, как пчела. Украинцы поздравляют Усика с победой

Ранее мощный ливень затопил Хмельницкий. Кое-где вода достигала людям по колено, смывая даже номерные знаки на машинах.

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