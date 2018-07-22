Киевский мусоросжигательный завод приостановил прием отходов

Мусоросжигательный завод Энергия, который находится в Киеве, приостановил прием мусора.

Киевский мусоросжигательный завод Энергия временно приостанавливает прием отходов из-за того, что 31 августа завершается действие соглашения с властями Киева, сообщает Киевэнерго.

Сейчас у предприятия есть около 10 тонн запасов твердых бытовых отходов, которых достаточно для плановой работы до 31 июля.

С 1 августа завод перейдет в управление городской власти как объект коммунальной собственности.

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К слову, в городе Подгородное Днепропетровской области вспыхнул пожар на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов.