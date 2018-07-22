Самолет Великобритании провел разведку возле Крыма

21 июля самолет ВВС Великобритании провел разведку возле оккупированного Крыма.

21 июля самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку неподалеку от берегов оккупированного Крыма, сообщает Plane Radar.

Согласно информации ресурса, воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири, которая располагается на Кипре.

Во время разведки самолет дважды облетел побережье оккупированного полуострова.

Читайте: Украина введет санкции против российских СМИ в Крыму

К слову, пять стран присоединились к решению Европейского совета о продлении санкций в отношении аннексированного Крыма.