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Поставки хлора в Украине стабилизировались

Ситуация с поставкой жидкого хлора в Украине стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме.

Вода з-під крану

Ситуация с поставкой жидкого хлора, который необходим для очистки воды, стабилизировалась, водоканалы не ограничивают подачу воды, сообщает ассоциация Укрводоканалэкология.

– АО ДнепрАзот возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки, – говорится в сообщении.

Сейчас обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточная для бесперебойного водоснабжения.

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К слову, ДнепрАзот сообщил о возобновлении работы хлорной группы цехов.

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