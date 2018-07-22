PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Донецкой области задержали сторонника "ДНР"/

В Донецкой области задержали сторонника “ДНР”

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину с “документами” “ДНР”.

ДНР

На КПП Марьинка (Донецкая область) правоохранители задержали мужчину и обнаружили у него документы с символикой “ДНР”, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сторонник “ДНР” пытался дать взятку военным, чтобы те не разглашали информацию о нем.

– При осмотре автомобиля Toyota Corolla обнаружили тайник, где находились документы с символикой “ДНР”, оформленные на жителя Донецка гражданина К., а именно: служебное удостоверение “Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР “Казачество ДНР”, знак качества “Народный контролер общественного движения “Донецкая республика” и членский билет общественного движения “Донецкая республика”, – говорится в сообщении.

Читайте: В “ДНР” жителей принудительно выселили из квартир из-за военных РФ

Материалы по данному факту передали работникам Национальной полиции, поскольку в действиях задержанного усматриваются признаки уголовного правонарушения.

К слову, контрразведка СБУ задержала участницу незаконных вооруженных формирований “ДНР”, которая скрывалась от правосудия.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Хотел подорвать поезд: на Харьковщине задержали диверсанта
ДНР
Контрразведка задержала “ополченку” “ДНР”, которая охотилась на патриотов в Славянске
Массовое отравление в лагере в Донецкой области: 60 детей в больнице
Выстрелил в рот: на Донбассе военный покончил жизнь самоубийством
Вибух
Взрыв на базе отдыха в Донецкой области, есть пострадавшие
Бойовики на Донбасі
РФ поставляет оружие в “Л/ДНР” по нормам кадровой армии
Киев просит Facebook забанить сеть троллей “ЛДНР”
ДНР
В “ДНР” жителей принудительно выселили из квартир из-за военных РФ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка