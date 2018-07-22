В Донецкой области задержали сторонника “ДНР”

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину с “документами” “ДНР”.

На КПП Марьинка (Донецкая область) правоохранители задержали мужчину и обнаружили у него документы с символикой “ДНР”, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сторонник “ДНР” пытался дать взятку военным, чтобы те не разглашали информацию о нем.

– При осмотре автомобиля Toyota Corolla обнаружили тайник, где находились документы с символикой “ДНР”, оформленные на жителя Донецка гражданина К., а именно: служебное удостоверение “Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР “Казачество ДНР”, знак качества “Народный контролер общественного движения “Донецкая республика” и членский билет общественного движения “Донецкая республика”, – говорится в сообщении.

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Материалы по данному факту передали работникам Национальной полиции, поскольку в действиях задержанного усматриваются признаки уголовного правонарушения.

К слову, контрразведка СБУ задержала участницу незаконных вооруженных формирований “ДНР”, которая скрывалась от правосудия.