В Кривом Роге прошел Марш равенства

Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества прошел в Кривом Роге сегодня, 22 июля. В акции приняли участие около 30 человек.
Марш равенства в Кривом Роге стартовал в 9 утра в районе Пионера и прошел по проезжей части возле остановки 9-я городская больница, сообщает Первый городской.
Участники держали радужные флаги ЛГБТ-сообщества. Шествие охраняло беспрецедентное количество полицейских.
После завершения марша участники акции сели в автобус, который отвез их в безопасное место. Демонстрация прошла без эксцессов.
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По данным Гей-альянс Украина, в Марше равенства приняло участие около 40 человек.
Ночью многим представителям местной ЛГБТ-сообщества поступили сообщения с угрозами от неизвестных лиц.
Часть зарегистрированных отказалась от участия в Марше из-за страха дальнейшего преследования и расправы.
Напомним, 17 июня в Киеве прошел Марш равенства. В акции в защиту прав ЛГБТ приняли участие более 5 тысяч человек.
Фото: Первый городской