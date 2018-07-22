Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества прошел в Кривом Роге сегодня, 22 июля. В акции приняли участие около 30 человек.

Марш равенства в Кривом Роге стартовал в 9 утра в районе Пионера и прошел по проезжей части возле остановки 9-я городская больница, сообщает Первый городской.

Участники держали радужные флаги ЛГБТ-сообщества. Шествие охраняло беспрецедентное количество полицейских.

После завершения марша участники акции сели в автобус, который отвез их в безопасное место. Демонстрация прошла без эксцессов.













В Кривом Роге прошел Марш равенства / 7 фотографий

Читайте: Гомосексуальность не болезнь – Супрун развеяла миф о нетрадиционной ориентации

По данным Гей-альянс Украина, в Марше равенства приняло участие около 40 человек.

Ночью многим представителям местной ЛГБТ-сообщества поступили сообщения с угрозами от неизвестных лиц.

Часть зарегистрированных отказалась от участия в Марше из-за страха дальнейшего преследования и расправы.

Напомним, 17 июня в Киеве прошел Марш равенства. В акции в защиту прав ЛГБТ приняли участие более 5 тысяч человек.

Фото: Первый городской