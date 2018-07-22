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Украина разрабатывает санкции против российских СМИ в Крыму

Украина планирует ввести санкции против российских СМИ в оккупированном Крыму.

Крим

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что Украина планирует ввести санкции против всех юридических и физических лиц, причастных к распределению эфира в оккупированном Крыму, сообщает Крим.Реалии.

– Мы собрали всю информацию, где в Крыму говорят российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это 500 страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам, – сказал Костинский.

Проект разрабатывает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и Министерством информационной политики.

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К слову, Украина выступает за введение санкций против Черноморских портов России в связи с блокадой Азовского моря.

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