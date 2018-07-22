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Украинский флаг будет развиваться во всех городах Донецкой и Луганской областей – Порошенко

Все населенные пункты на востоке Украины будут освобождены от незаконных вооруженных формирований, как в июле 2014 года были освобождены города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, убежден Петр Порошенко.

Петро Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в Facebook.

– В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников.

Уверен, украинский сине-желтый флаг будет развиваться во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей, – написал Порошенко.

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Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Дважды враг стрелял из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Фото: Пресс-служба АП

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