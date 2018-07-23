132 пляжа Украины, где нельзя купаться (КАРТА)

Центр общественного здоровья МЗ обновил карту пляжей и рекреационных зон Украины и Киева, где не рекомендуется купаться. На 132 речных пляжах микробное загрязнение воды превышает нормы.

В рамках осуществления мониторинга проводится проверка качества воды на 650 речных пляжах и в рекреационных зонах Украины, сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

– За период с 12 по 18 июля 2018 было проведено 1041 исследование качества речной воды по микробиологическим показателям: из них не соответствуют нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) 132 исследования (12,7%), – говорится в сообщении.

Кроме того, был проведен мониторинг качества воды 185 морских и речных пляжей на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье (Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области, г. Черноморск., г. Киев).

Из них 143 морских и 42 речных (в том числе в Киеве) из 220 зарегистрированных (178 морских и 42 речных) пляжей.

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– За период с 13 по 19 июля 2018 было проведено 626 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье: из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода – 1,4% из 507 исследований, речная вода – 24,4% из 119 исследований), – говорится в сообщении.

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Фото: pleso.org