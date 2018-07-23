Беспрерывно течет коричневая жидкость – курорт Одессы заливает стоками

В Одессе из дельфинария в море из трубы беспрерывно вытекают стоки.

Об этом написала волонтер Татьяна Тюшева на своей странице в Facebook.

– Это видео снято сейчас на пляже возле дельфинария. Поток не прекращается уже минут 20. Кто может повлиять на эту ситуацию?! Это вообще ни в какие ворота! И это не со стройки, которая здесь ведется (воняет дер*мом). Про эти сливы я уже слышала на протяжении времени, с тех пор как работает дельфинарий Немо, – говорится в сообщении.

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Из дельфинария в море выходит труба, из которой беспрерывно течет густая коричневая жидкость.

Рядом с находятся ступеньки для отдыхающих, чтобы купаться.



К слову, оккупированный Симферополь утопает в мусоре. В городе подорожали услуги по вывозу мусора, а мусорных свалок становится все больше.