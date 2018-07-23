Допустили ошибку – дело Гриба вернули прокурору

Дело украинского политзаключенного Павла Гриба вернули прокурору Краснодарского края.

Суд в Ростове-на-Дону вернул прокурору Краснодарского края дело украинского политзаключенного Павла Гриба, которого обвиняют в содействии терроризму и теперь должно быть составлено новое обвинительное заключение, сообщает Интерфакс.

– Уголовное дело в отношении Павла Гриба возвращено прокурору Краснодарского края в связи с тем, что были препятствия для рассмотрения данного уголовного дела. Органами предварительного расследования была допущена ошибка, вменена редакция уголовного закона, которая не действовала на момент вменяемого подсудимому деяния. Прокурору Краснодарского края вернули это дело, чтобы было составлено новое обвинительное заключение в соответствии с законодательством, – говорится в сообщении.

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Напомним, украинский политзаключенный Павел Гриб, которого удерживают в России, отказался признавать свою вину в содействии терроризму.