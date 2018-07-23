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Крещение Киевской Руси: в Киеве на три дня ограничат движение транспорта

В Киеве пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим ограничат движение всех видов транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

24 июля с 12.00 до 13.00 – на Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

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27 июля на 11.00 в 16.30 – на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12.00 до 13.30 – на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

Ранее Факты ICTV писали, что станция киевского метро Левобережная закрыта для посетителей в связи с анонимным звонком о минировании. Станцию Гидропарк уже проверили.

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