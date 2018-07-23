Крещение Руси: история праздника и программа мероприятий

День крещения Киевской Руси православные украинцы отмечают 28 июля – в день памяти князя Владимира. Факты ICTV предлагают вспомнить о выдающемся событии в истории Украины.

Этот день стал государственным праздником в 2008 году, когда третий президент Виктор Ющенко подписал указ О Дне крещения Киевской Руси – Украины.

Роль князя Владимира в крещении Руси

28 июля считается днем ​​смерти Владимира (980-1015), а само крещение наиболее вероятно состоялось 14 августа (по новому стилю) 988 года. Этот процесс был длительным, ведь князю для объединения земель и усиления власти необходимо было изменение религии.

Согласно Повести временных лет, Владимир еще до крещения прошел испытания верой. Волжские болгары предлагали ему принять ислам, гонцы из Рима – католичество, а хазарские евреи – иудаизм.

Однако князь Владимир выбрал православие. Решающим было путешествие в Константинополь. К тому же его бабушка – княгиня Ольга – была православной христианкой. Ее окрестили в столице Византии еще в 955 году.

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Крещение князя Владимира состоялось в Херсонесе. Здесь он построил церковь в честь святого Василия, имя которого он получил при крещении. Вернувшись в Киев, князь крестил своих сыновей и подданных, а также разогнал своих языческих жен.

По его приказу были уничтожены алтари и статуи древних богов. Массовое крещение населения произошло в Днепре.

Если крещение киевлян прошло более-менее без насилия, то в других княжествах воеводы крестили людей мечом и огнем.

После крещения на Руси начали строить христианские храмы. А на древнем капище была построена церковь святого Василия, а позже – Десятинная церковь.

Что было до Владимира

Крещение Руси князем Владимиром было лишь продолжением длительного процесса христианизации украинских земель. Различные источники указывают на то, что христианство появилось здесь задолго до крещения Владимира – еще в I веке, когда в Киеве находился апостол Андрей Первозванный.

Есть также данные о первых христианах-мучениках в Крыму, в частности, о гибели одного из первых Римских архиереев Папы Климента І.

Более того, в летописях говорится о крещении князя Аскольда в 860 году во время похода на Константинополь, который якобы даже пытался крестить киевлян, но в 882 году его убили.

Однако христианские общины в Киеве остались, о чем свидетельствует договор Руси с Константинополем, заключенный при князе Игоре в 941 году.

Новый подъем христианства на Руси начался при святой княгине Ольге, которая признана также равноапостольной.

Программа мероприятий ко Дню крещения Руси

На центральных улицах столицы в честь праздника пройдут молебны и крестные ходы. Для этого частично перекроют движение транспорта 24, 27 и 28 июля.

Согласно указу президента Украины от 8 августа 2017 О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины подготовлен ряд мероприятий и молебны.

Во всех районах Киева пройдут праздничные акции, которые коснутся учебных и научных заведений.

27-28 июля в столице пройдут молебны и крестные ходы прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также адептов УПЦ Московского Патриархата.

27 июля в 17.00 начнется ночное богослужение УПЦ КП, а 28 июля с 9.30 до 11.30 состоится Божественная литургия.

28 июля в 11.30 будет Крестный ход – Молитва за Украину и за единую Поместную украинскую православную церковь. Маршрут: Владимирский собор – бульвар Шевченко – улица Владимирская – Софийская площадь – Михайловская площадь – парк Владимирская горка.

Московский Патриархат планирует организовать шествие к Владимирской горке 27 июля. Митрополит УПЦ МП Онуфрий также проведет богослужения 28 июля возле Киево-печерской Лавры.

Вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что к празднованию юбилея 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины приглашены иностранные гости, представители православных и католических церквей мира, в том числе официальная делегация Вселенского патриархата, представители украинских церквей в диаспоре.

К слову, ранее Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью Фактам ICTV рассказал о неизвестных фактах в истории Крещения Руси.

Фото: Центр информации УПЦ