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Пытали и насиловали: Геращенко раскрыла диагнозы экс-пленных на Донбассе

Все освобожденные на Донбассе украинские пленные имеют следы пыток и у всех были проблемы с зубами, а 12 человек признались в сексуальных изнасилованиях.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса Ирина Геращенко в комментарии Украинской правде рассказала, какие диагнозы поставили украинские врачи, которые осматривали экс-пленных.

– У меня есть справка о тех диагнозах, которые поставили врачи после осмотра наших освобожденных заложников. У всех были черепно-мозговые травмы. Это свидетельствует о том, что всех их пытали, били по голове. У всех были проблемы с зубами. Это также свидетельствует о пытках, избиениях, плохом питании, недостатке воздуха. А 12 человек признались в сексуальных изнасилованиях, – отметила Геращенко.

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Как сообщалось, НАТО и Украина призвали Россию освободить пленных на Донбассе украинцев.

Фото: УНИАН

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