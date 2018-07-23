В оккупированном Симферополе подорожали услуги по вывозу мусора, а мусорных свалок становится все больше.
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Ситуация со сбором отходов в Симферополе значительно усложнилась с прошлого года после того, как полигон твердых бытовых отходов в Каменке (Симферопольский район) закрыли на рекультивацию.
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Теперь все отходы из Симферополя и прилегающих населенных пунктов свозят на полигон в селе Тургенево (Белогорский район).
Каждый раз мусоровозы преодолевают более 100 км (туда и обратно). Это усугубило санитарную ситуацию в Симферополе – постоянно появляются свалки, а городские контейнеры заваливают строительным мусором.
Новая катастрофа в Крыму: Симферополь утопает в мусоре / 5 фотографий
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Фото: RFE/RL.
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