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Новая катастрофа в Крыму: Симферополь утопает в мусоре

В оккупированном Симферополе подорожали услуги по вывозу мусора, а мусорных свалок становится все больше.

мусор в крыму

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Ситуация со сбором отходов в Симферополе значительно усложнилась с прошлого года после того, как полигон твердых бытовых отходов в Каменке (Симферопольский район) закрыли на рекультивацию.

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Теперь все отходы из Симферополя и прилегающих населенных пунктов свозят на полигон в селе Тургенево (Белогорский район).

Каждый раз мусоровозы преодолевают более 100 км (туда и обратно). Это усугубило санитарную ситуацию в Симферополе – постоянно появляются свалки, а городские контейнеры заваливают строительным мусором.

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Новая катастрофа в Крыму: Симферополь утопает в мусоре / 5 фотографий

Ранее сервис Booking.com исключил возможность бронировать жилье в аннексированном Россией Крыму.

Фото: RFE/RL.

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