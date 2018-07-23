ООС: боевики обстреляли защитников Зайцево и Авдеевки, есть раненый

За минувшие сутки на Донбассе боевики 15 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, тяжелое вооружение не применяли, ранен один военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).
– Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось, – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Facebook в понедельник утром.
Как отмечается, боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.
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Кроме того, за текущие сутки боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Майорского.
По данным украинской разведки, двое боевиков были ранены.
Напомним, в Донецкой области правоохранители задержали мужчину с “документами” “ДНР”.