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Павел Гриб отказался признавать вину в содействии терроризму

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого удерживают в России, отказался признавать свою вину в содействии терроризму.

Павло Гриб

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого удерживают в России, во время суда отказался признавать вину в содействии терроризму, сообщает 112 Украина.

Такое заявление Гриб сделал в Ростове, где началось рассмотрение дела по существу в отношении украинца.

– Я полностью не согласен с предъявленным обвинением, – сказал украинский политзаключенный.

Он добавил, что во время следствия были допущены критические ошибки.

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В суде Ростова Грибу зачитали обвинительный акт, сообщила журналистка Ирина Ромалийская в Facebook.

– По версии обвинения, он склонял (в разговорах и по переписке в скайпе) русский школьницу Татьяну Ершову изготовить взрывчатку и подорвать ее на школьной линейке. Девочка якобы не любила учителей, учеников и всех россиян, – говорится в сообщении.

К слову, кремлевского политзаключенного Александра Кольченко шантажируют сотрудники ФСБ и навязывают российское гражданство.

Фото: Игорь Гриб

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