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Порошенко наложил вето на закон о контрабанде лесов

Президент Петр Порошенко наложил вето на закон, который должен предотвратить контрабанду лесов.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко наложил вето на закон №5495, принятый Верховной Радой, который должен предотвратить контрабанду необработанных лесоматериалов и способствовать сохранению украинских лесов, сообщается на сайте Верховной Рады.

– Готовится к рассмотрению с вето президента – именно так сейчас указывается состояние законопроекта.

Законопроект возвращен с предложениями президента, однако сейчас не указано, что именно предлагает изменить Порошенко.

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В пресс-службе президента заявили, что Порошенко поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, но выступает против лоббистских схем, которые нарушают условия ЗСТ с ЕС.

– Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли, – говорится в сообщении.

К слову, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко подписал закон, ужесточающий административную и уголовную ответственность за нарушение требований сохранения леса.

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