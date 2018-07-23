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Посол Италии подтвердил поддержку суверенитета Украины – МИД

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа подтвердил поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Украины на всех международных площадках.

украина-италия

Об этом он сказал во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Еленой Зеркаль, на которую он был приглашен за разъяснениями в связи с недопустимыми высказываниями об Украине министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщает МИД.

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– Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италия официально заявляла на всех международных площадках, включая недавние меры, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и G7, – сказал он.

В свою очередь, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Киев рассчитывает на то, что Рим и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции ЕС по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Напомним, вчера The Washington post рассказал, как итальянский политик Маттео Сальвини охарактеризовал события 2014 года в Украине фейковыми, сравнивая их с законным референдумом в Крыму, на котором большинство граждан проголосовали за присоединение к России.

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