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Протестующие перекрыли трассу Одесса – Рени

Жители Тарутинского, Арцизского и Саратского районов Одесской области перекрыли трассу Одесса – Рени в районе пгт Сарата.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель Одесской областной организации партии Наш край Мария Попова, Интерфакс-Украина.

По ее словам, на такой шаг люди пошли, чтобы привлечь внимание руководства Одесской области к их проблемам.

– У жителей Тарутинского, Арцизского и Саратского районов лопнуло терпение. Невозможность выехать в областной центр из бессарабской глубинки, полное игнорирование проблем жителей приграничных районов со стороны областных властей заставили жителей перекрыть движение на трассе Одесса – Рени в районе Сараты, – написала Попова.

При этом Попова не уточнила, какие именно проблемы приграничных районов игнорируют областные власти. Однако 112 Канал сообщает, что причина – плохое качество дорог.

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К слову, ранее в Одессе около 60 человек сегодня утром перекрыли Тираспольское шоссе, где 2 июня под колесами внедорожника погибла 4-летняя девочка, с требованием устновить в этом месте полноценный светофор.

ФОТО: odessa.net.ua

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