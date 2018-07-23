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Сенцов в предсмертном состоянии – сестра политзаключенного

Незаконно заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти.

Олег Сенцов

Об этом заявила Independent двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

– Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии.

Просто чудо, что голодовка длится так долго, – отметила она.

По словам сестры, Сенцов “в виде компромисса” согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день. Однако при его проблемах с сердцем этого недостаточно.
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Напомним, 5 июля Наталья Каплан приехала на краткосрочное свидание с Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги.

Это была их первая встреча с момента оглашения приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году.

После встречи сестра рассказала, что Сенцов сильно постарел и похудел.

Фото: Save Oleg Sentsov

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