SkyUp снова отменила 8 рейсов – направления

Авиакомпания SkyUp отменила несколько рейсов из аэропорта Львов в Египет, а также в обратном направлении, запланированные с 25 по 29 июля.
Авиакомпания SKYUP отменила слоты, которые должны были выполняться на Airbus A330-200, сообщает пресс-служба Львовского аэропорта.
Это касается полетов из Украины в Египет и обратно в период с 25 по 29 июля.
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25 июля (среда)
- Рейс KUP5414 Хургада – Львов
- Рейс KUP5413 Львов – Хургада
26 июля (четверг)
- Рейс KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов
- Рейс KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх
28 июля (суббота)
- Рейс KUP5414 Хургада – Львов
- Рейс KUP5413 Львов – Хургада
29 июля (воскресенье)
- Рейс KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов
- Рейс KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх
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Фото: Рixabay