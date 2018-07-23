SkyUp снова отменила 8 рейсов – направления

Авиакомпания SkyUp отменила несколько рейсов из аэропорта Львов в Египет, а также в обратном направлении, запланированные с 25 по 29 июля.

Авиакомпания SKYUP отменила слоты, которые должны были выполняться на Airbus A330-200, сообщает пресс-служба Львовского аэропорта.

Это касается полетов из Украины в Египет и обратно в период с 25 по 29 июля.

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25 июля (среда)

Рейс KUP5414 Хургада – Львов

Рейс KUP5413 Львов – Хургада

26 июля (четверг)

Рейс KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов

Рейс KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх

28 июля (суббота)

Рейс KUP5414 Хургада – Львов

Рейс KUP5413 Львов – Хургада

29 июля (воскресенье)

Рейс KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов

Рейс KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх

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Фото: Рixabay