PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / SkyUp снова отменила 8 рейсов - направления/

SkyUp снова отменила 8 рейсов – направления

Авиакомпания SkyUp отменила несколько рейсов из аэропорта Львов в Египет, а также в обратном направлении, запланированные с 25 по 29 июля.

Літак

Авиакомпания SKYUP отменила слоты, которые должны были выполняться на Airbus A330-200, сообщает пресс-служба Львовского аэропорта.

Это касается полетов из Украины в Египет и обратно в период с 25 по 29 июля.

Читайте: Топ-5 авиакомпаний, которые чаще всего задерживают рейсы

25 июля (среда)

  • Рейс KUP5414 Хургада – Львов
  • Рейс KUP5413 Львов – Хургада

26 июля (четверг)

  • Рейс KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов
  • Рейс KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх

28 июля (суббота)

  • Рейс KUP5414 Хургада – Львов
  • Рейс KUP5413 Львов – Хургада

29 июля (воскресенье)

  • Рейс KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов
  • Рейс KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх

Ранее Факты ICTV узнали, как получить компенсацию, если ваш рейс перенесли или отменили. На что имеет право пассажир и как получить компенсацию.

Фото: Рixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В США в воздухе столкнулись два самолета
Второй за три дня: на Сумщине разбился легкомоторный самолет
взрыв в каире
Взрыв возле международного аэропорта в Египте: пострадали 12 человек
Всемирный день бортпроводника: как стать стюардессой
Аварійна посадка в Борисполі
В Борисполе аварийно сел самолет со 180 людьми на борту
Літак
170 туристов из Украины 12 часов не могут вылететь из Анталии
Літак
Украинские туристы застряли в Египте – причина
Діти
Дети до 16 лет теперь могут путешествовать сами – условие
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка