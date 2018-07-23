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Смертельное ДТП в Житомирской области: владельца маршрутки взяли под домашний арест

Суд отправил владельца маршрутки, которая попала в смертельное ДТП в Житомирской области, под домашний арест.

Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток владельцу маршрутки, которая попала в смертельное ДТП 20 июля, сообщает Громадське.

Суд удовлетворил ходатайство защиты, хотя прокуратура настаивала на аресте обвиняемого.

Кроме того, владелец маршрутки сообщил в суде, что информация о неисправности тормозов авто не соответствует действительности.

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Напомним, 20 июля в Житомирской области на трассе Киев-Чоп маршрутное такси протаранило грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 госпитализированы.

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