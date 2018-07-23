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В Киеве из-за ливней затопило дороги – КАРТА пробок

В Киеве в результате ливней затопило дороги, в районе станций Левобережная и Черниговская пробки.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Из-за сильного ливня в столице затопило часть дорог. Больше всего пострадали дороги в районе станция метро Левобережная и Черниговская.

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В Киеве из-за ливней затопило дороги – КАРТА пробок / 2 фотографии

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Ранее Факты ICTV писали, что в  Чернигове в результате непогодызатопило 4-ю канализационную насосную станцию ​​и подтопило улицы.

Фото: Ruslan Zapototskiy

Видео: Kyiv Operativdtp.kiev.ua

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