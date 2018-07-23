PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / У Путина остался третий и последний сценарий захвата Украины - Пионтковский/

У Путина остался третий и последний сценарий захвата Украины – Пионтковский

Президент страны-агрессора Владимир Путин сделает последнюю попытку захватить Украину на парламентских выборах в 2019 году.

После двух провальных попыток захватить Украину в 2014-2016 годах Кремль намерен осуществить третий и последний сценарий – захватить власть в Украине целиком во время выборов в 2019 году.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет Апостроф.

– Но это последняя ставка Путина. Первые две провалились. Первая, напомню, была “Новороссия”, то есть попытка поднять волнения в 12 областях, чтобы расчленить Украину. Когда это провалилось, он придумал идею втолкнуть Лугандонию (“ДНР” и “ЛНР”) в Украину. Но и этого добиться не удалось. А сейчас будет третья попытка – попробовать взять власть в Украине целиком, в процессе избирательной кампании, – сказал эксперт.

Читайте: В Донецкой области задержали сторонника “ДНР”

К слову, Пионтковский считает, что режим Владимира Путина может пасть только в том случае, если Запад решится обнародовать информацию о финансовых счетах российской верхушки за границей.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ООС: боевики обстреляли защитников Зайцево и Авдеевки, есть раненый
Дональд Трамп
Экс-глава ЦРУ: РФ нам не друг, Трамп должен обнародовать содержание беседы с Путиным
Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие 15 раз
ООС: трое украинских бойцов получили ранения
Вашингтон не поддержит проведение референдума на Донбассе
Боевики атаковали пограничников под Мариуполем
Повторите! Главу разведки США рассмешило приглашение Путина в Вашингтон
В чем был успех встречи Трампа и Путина – объяснения Госдепа
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка