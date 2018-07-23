У Путина остался третий и последний сценарий захвата Украины – Пионтковский

Президент страны-агрессора Владимир Путин сделает последнюю попытку захватить Украину на парламентских выборах в 2019 году.

После двух провальных попыток захватить Украину в 2014-2016 годах Кремль намерен осуществить третий и последний сценарий – захватить власть в Украине целиком во время выборов в 2019 году.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет Апостроф.

– Но это последняя ставка Путина. Первые две провалились. Первая, напомню, была “Новороссия”, то есть попытка поднять волнения в 12 областях, чтобы расчленить Украину. Когда это провалилось, он придумал идею втолкнуть Лугандонию (“ДНР” и “ЛНР”) в Украину. Но и этого добиться не удалось. А сейчас будет третья попытка – попробовать взять власть в Украине целиком, в процессе избирательной кампании, – сказал эксперт.

Читайте: В Донецкой области задержали сторонника “ДНР”

К слову, Пионтковский считает, что режим Владимира Путина может пасть только в том случае, если Запад решится обнародовать информацию о финансовых счетах российской верхушки за границей.