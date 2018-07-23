Украинский морской флот: новые катера, но меньше личного состава

ВМС Украины – важный структурный элемент Вооруженных Сил страны. Насколько флот Украины мощный и способен ли защитить водные границы, выясняли Факты ICTV.

Прошлый 2017 год был годом Военно-морских Сил Украины. Защитники морского пространства страны отмечали свою двадцать пятую годовщину. История ВМС хотя и не такая давняя, как у Вооруженных сил, но не менее насыщенная и интересная.

Что мы имеем

ВМС Украины состоят из командования, надводных сил, военно-морских баз, морской авиации, пехоты и артиллерии, а также военных учебных заведений.

И хотя наш морской флот еще относительно молодой, ему уже не раз приходилось отстаивать свое право на существование.

В результате аннексии Крыма Россией в 2014 году, морской флот Украины понес значительные потери как в техническом оборудовании, так и в личностном составе. Национальный флот потерял около 70% кораблей. Только треть военнослужащих осталась служить Украине, другие перешли на российскую сторону или уволились.

Путем переговоров часть кораблей была возвращена Украине. Уже четвертый год страна работает над возрождением флота и повышением его обороноспособности.

Ресурсы ВМФ

За этот период был проведен ремонт и модернизация флагманского корабля-фрегата Гетман Сагайдачный, команда которого не изменила присяге в 2014 году и из Аденского залива вернулась в Одессу, вместо родного Севастополя.

А вот корвет Владимир Великий, строительство которого началось в 2011 году и должно было завершиться через год, до сих пор не достроен. Сроки завершения строительства постоянно переносились из-за недофинансирования. В 2017 году сообщалось, что запуск первого такого корвета планируется в 2022 году. А вот действительно ли это произойдет, узнаем только со временем.

Состав Военно-Морских Сил Украины постоянно пополняется новыми малыми бронированными артиллерийскими катерами: Аккерман и Бердянск были представлены в конце 2016 года. В 2017 на киевском заводе Кузница на Рыбацком был спущен на воду еще один катер типа Гюрза-М. Он, как сообщает Министерство обороны, имеет на вооружении пушку, пулемет, ракетные комплексы и предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе.

А День Военно-морских сил, который проходит 1 июля, в этом году в Одессе начался с церемонии включения в состав украинского морского флота катеров Вышгород, Лубны, Кременчуг и Никополь.

Но заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины капитан 1 ранга Андрей Рыженко в интервью отметил, что в реальном бою таких катеров будет недостаточно.

– Несомненно, такие катера нужны, но делать на них ставку в реальном морском бою против такого противника, как Россия, нельзя. А эта задача является приоритетной даже для ближней морской зоны. Они в состоянии выполнять задачи по обороне устьев рек, портов, фарватеров, участвовать в некоторых специальных операциях.

На сегодняшний день Военно-морские Силы Украины базируются в трех пунктах:

Западная военно-морская база в Одессе

Азовская база в Бердянске (достраивается)

Очаков Николаевской области

Еще шесть баз расположены на Крымском полуострове и находятся под контролем Российской Федерации.