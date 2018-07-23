Украинский морской флот: новые катера, но меньше личного состава

Прошлый 2017 год был годом Военно-морских Сил Украины. Защитники морского пространства страны отмечали свою двадцать пятую годовщину. История ВМС хотя и не такая давняя, как у Вооруженных сил, но не менее насыщенная и интересная.
Что мы имеем
ВМС Украины состоят из командования, надводных сил, военно-морских баз, морской авиации, пехоты и артиллерии, а также военных учебных заведений.
И хотя наш морской флот еще относительно молодой, ему уже не раз приходилось отстаивать свое право на существование.
В результате аннексии Крыма Россией в 2014 году, морской флот Украины понес значительные потери как в техническом оборудовании, так и в личностном составе. Национальный флот потерял около 70% кораблей. Только треть военнослужащих осталась служить Украине, другие перешли на российскую сторону или уволились.
Путем переговоров часть кораблей была возвращена Украине. Уже четвертый год страна работает над возрождением флота и повышением его обороноспособности.
Ресурсы ВМФ
За этот период был проведен ремонт и модернизация флагманского корабля-фрегата Гетман Сагайдачный, команда которого не изменила присяге в 2014 году и из Аденского залива вернулась в Одессу, вместо родного Севастополя.
А вот корвет Владимир Великий, строительство которого началось в 2011 году и должно было завершиться через год, до сих пор не достроен. Сроки завершения строительства постоянно переносились из-за недофинансирования. В 2017 году сообщалось, что запуск первого такого корвета планируется в 2022 году. А вот действительно ли это произойдет, узнаем только со временем.
Состав Военно-Морских Сил Украины постоянно пополняется новыми малыми бронированными артиллерийскими катерами: Аккерман и Бердянск были представлены в конце 2016 года. В 2017 на киевском заводе Кузница на Рыбацком был спущен на воду еще один катер типа Гюрза-М. Он, как сообщает Министерство обороны, имеет на вооружении пушку, пулемет, ракетные комплексы и предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе.
А День Военно-морских сил, который проходит 1 июля, в этом году в Одессе начался с церемонии включения в состав украинского морского флота катеров Вышгород, Лубны, Кременчуг и Никополь.
Но заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины капитан 1 ранга Андрей Рыженко в интервью отметил, что в реальном бою таких катеров будет недостаточно.
– Несомненно, такие катера нужны, но делать на них ставку в реальном морском бою против такого противника, как Россия, нельзя. А эта задача является приоритетной даже для ближней морской зоны. Они в состоянии выполнять задачи по обороне устьев рек, портов, фарватеров, участвовать в некоторых специальных операциях.
На сегодняшний день Военно-морские Силы Украины базируются в трех пунктах:
Западная военно-морская база в Одессе
Азовская база в Бердянске (достраивается)
Очаков Николаевской области
Еще шесть баз расположены на Крымском полуострове и находятся под контролем Российской Федерации.
Международное сотрудничество
Украина активно сотрудничает со странами НАТО и ЕС в вопросах развития морского флота.
6 июля в ВМС завершился курс планирования операций по стандартам НАТО под руководством инструкторов Военно-Морских Сил Великобритании. Мероприятие проводилось в рамках подготовки к ежегодным украинско-американским учениям Си Бриз.
А 9 июля в Одессе официально открылись учения Си Бриз 2018. В этом году участие в учениях, кроме Украины и США, примут еще 17 стран. Они продлятся до 21 июля и будут проводиться в Одесской и Николаевской областях, а также на полигонах в северо-западной части Черного моря.
– Украинско-американские учения Си Бриз-2018 – наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн, за которыми кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия, – отметил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.
Особенностью украинского-американских учений Си Бриз – 2018, как сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины, будет управление силами морского, воздушного и наземного компонентов непосредственно с моря с борта штабного корабля ВМС США Маунт Уитни. Личный состав морского командования отечественного флота будет составлять основу многонационального штаба и во взаимодействии со своими иностранными коллегами получит практический опыт планирования операций и управления силами по стандартам НАТО.
Всего в мероприятиях будет задействовано:
29 кораблей, катеров и судов
1 подводная лодка
25 летательных аппаратов
около 3 тысяч служащих
Основными учебно-боевыми задачами станут действия противокорабельной и противовоздушной обороны, высадки морского десанта на необорудованное побережье, проведение рейдовых действий, тактическое маневрирование.
Обучение началось 11 июля с отработки безпарашютного десантирования на воду, а также с помощью каната fast drop было выполнено упражнения по эвакуации личного состава в случае, когда приземление осуществить невозможно.
А также корабли Болгарии, США, Украины и Турции направились в указанный район для выполнения учебно-боевых задач. По сценарию они задействованы в выполнении артиллерийских упражнений, огневой и тактической подготовки, поиска подводной лодки Турецкой Республики и выполнении амфибийной операции.
– Проводится у нас такое мероприятие не первый раз. Оно полезно для наших военнослужащих тем, что дает возможность отработать конкретные навыки, которые нам понадобятся в дальнейшей службе, – объясняет начальник отдела специальных действий на воде Дозор-М Одесского отряда морской охраны Юрий Урянский.
Также это дает возможность проверить моральное состояние военнослужащих, персонала отделов и готовность их к экстремальным действиям с повышенным риском для жизни.
Перспективы развития
Минобороны работает над стратегией развития Военно-морских Сил до 2035 года
Необходимость обновления флота возникла из-за сложной ситуации в Азово-Черноморском регионе и оккупации Крыма. Разработка стратегии происходит в сотрудничестве со специалистами из Великобритании, Норвегии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Турецкой Республики и Швеции.
Разработка материалов осуществляется в соответствии со стандартами НАТО и с учетом требований военной доктрины Украины и Стратегического оборонного бюллетеня. Учитываются многие факторы: географические условия и театр военных действий, ситуация в Азово-Черноморском регионе, силы и средства российского Черноморского флота как возможная угроза, аннексия Крыма, возведение керченского моста.
– Наша цель – создание высокотехнологичных, эффективных и боеспособных Военно-Морских Сил, которые будут способны выполнять задачи по защите ближней морской зоны, противодействию агрессии РФ с морского направления, обороны морского комплекса, коммуникаций в исключительной морской зоне Украины. Далее согласно Стратегии развития флота до 2035 года будем создавать ВМС для действий уже за пределами Черного моря, – отметил заместитель начальника штаба командования ВМС ВС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.
В Министерстве обороны отмечают, что для этих целей должен быть четко предусмотренный финансовый ресурс, создана национальная программа кораблестроения, строительство объектов социальной инфраструктуры, учебно-материальной базы, развитие военного образования с обязательным внедрением современных методов преподавания.
Заместитель начальника штаба по стратегии, политике и требованиям ВМС США в Европе и Африке, контр-адмирал Дэниел В. Дваер отметил заметные изменения в ВМС Украины и высокий уровень подготовки украинских служащих.
– Офицеры, с которыми мне приходилось общаться, являются профессиональными и ответственными, понимают сложность ситуации, ведь им придется заниматься развитием флота в нелегкое для страны время. Кроме того, они имеют собственное видение развития украинского флота, которое пытаются изложить в Морской доктрине-2035.
Некоторые положения Стратегии развития флота уже удалось воплотить в жизнь.
Например, концепцию москитного флота, которая заключается в строительстве или приобретении многофункциональных, скоростных, хорошо вооруженных катеров.
-В нашем распоряжении – малые бронированные артиллерийские катера, на подходе десантно-штурмовые катера типа Кентавр, принятие в состав американских катеров класса Island, – отметил капитан 1 ранга Андрей Рыженко.
Далее планируется строительство ракетных катеров типа Лань и многоцелевых корветов проекта, которые станут одним из элементов ударной боевой составляющей флота
Лучшие в мире морские силы
Первое место, согласно рейтингу The National Interest, принадлежит Соединенным Штатам Америки. По количеству кораблей военно-морской флот США намного превосходит военно-морские силы других стран. Ни один другой ВМФ не имеет такого глобального охвата. США регулярно действуют в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море, Персидском заливе и у берегов Африканского Рога.
В состав военно-морских сил США входят:
288 боевых корабля (как правило, треть из них находятся в боевом походе)
10 авианосцев
9 десантных вертолетоносцев
22 крейсера
62 эсминца
17 фрегатов
72 подводные лодки
3700 самолетов
ВМФ США насчитывает 323 тысячи военных и 109 тысяч гражданских сотрудников
Американский флот – крупнейший с точки зрения личного состава. В его составе находятся 10 авианосцев – это больше, чем во всех других странах вместе взятых. И они превосходят все другие корабли не только по количеству, но и по своему размеру.
На втором месте в рейтинге находятся Военно-Морские Силы армии Китая. В их распоряжении:
1 авианосец
3 десантно-транспортных корабля
25 эсминцев
42 фрегата
8 ударных атомных подводных лодок
около 50 ударных подводных лодок с обычным вооружением
В китайском военно-морском флоте насчитывается 133 тысячи военнослужащих, а также корпус морской пехоты, состоящий из двух бригад по 6 тысяч морских пехотинцев в каждой. ВМС Китая стремительно увеличиваются и совершенствуют свои боевые возможности.
Третье место занимает морской флот Российской Федерации. Это не странно, учитывая, что именно он унаследовал большую часть советского флота. Это и составляет основу ВМС России, которые очень медленно пополняются новыми кораблями и модернизируют старые.
Российский военно-морской флот состоит из:
79 кораблей класса фрегатов и выше, включая один авианосец
5 крейсеров
13 эсминцев
52 подводные лодки
За исключением небольшого количества ударных подводных лодок, в том числе оснащенных крылатыми ракетами, почти все российские военные корабли были построены во время холодной войны. В течение десятилетий российский военно-морской флот не получал достаточного количества финансирования, и поэтому он сталкивается с проблемами боеготовности.
Такие крупные российские корабли как авианосец Адмирал Кузнецов, и также флагман Тихоокеанского флота Варяг часто появляются в сопровождении буксиров во время длительных плаваний.
Выводы
Экс-командующий украинскими ВМС Сергей Гайдук в своем интервью указывает на критическое состояние морского флота и кораблестроения Украины:
– Мы получили флот по наследству. Мы были слишком спокойны, и не понимали, зачем он нам нужен. В результате этого «покоя» в настоящее время весь корабельный состав ВМС, кроме фрегата Гетман Сагайдачный и артиллерийских катеров Аккерман и Бердянск, построенных в 2016 году, превысил сроки эксплуатации на 10-15 лет. Подавляющее большинство комплектующих к ним в Украине не производится. Состояние судоремонтных предприятий Украины не позволяет проводить средние и капитальные ремонты боевых кораблей.
Тем не менее, трудно не заметить прогресс и развитие отечественного морского флота. Наконец-то мы начали строить его по собственному сценарию, с учетом особенностей нашего государства.
Ранее Факты ICTV рассказывали об одном из главных носителей боевого потенциала Вооруженных сил Украины – украинской авиации.